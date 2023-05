Genova – Notte molto movimentata per i sanitari del 118 del capoluogo, che sono stati chiamati per diversi casi di ubriachezza. I primi si sono verificati intorno all’ora di cena, quando un uomo e una donna sono stati soccorsi rispettivamente in via Brigata Bisagno e in piazza Matteotti ed entrambi trasportati in codice giallo al Galliera.

Sempre all’ospedale Gallieria, ma questa volta in codice verde, è stato trasportato un uomo di poco più di 30 anni intorno all’una di notte, mentre nelle prime ore del mattino è toccato a due ventenni, entrambi soccorsi sul posto.

Infine, da segnalare un caso anche a Camogli, dove un 25enne è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo.