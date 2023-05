Imperia – Sono riaperti questa mattina alle 7 e chiuderanno alle 15 i seggi elettorali per le elezioni amministrative nei comuni di Aurigo, Bordighera, Cosio d’Arroscia, Montalto Carpasio, Imperia, Pieve di Teco, Triora, Vallecrosia e Ventimiglia.

In netto calo, con la conferma di una diffusa disaffezione al voto, l’affluenza ai seggi elettorali.

Alla chiusura della prima giornata, alle 23 di ieri, i dati ufficiali indicavano che solo il 43,97% degli aventi diritto aveva votato mentre nella passata tornata elettorale gli elettori erano il 59,82%.

Un dato che potrebbe avere un pesante effetto sui risultati definitivi nonostante i ripetuti appelli al voto.

Alla chiusura dei seggi, alle 15, inizieranno le operazioni di spoglio dei voti.

Nei Comuni con più di 15 mila abitanti sono previsti i ballottaggi per domenica 28 e lunedì 29 maggio.