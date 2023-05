Genova – Incidente stradale, questa mattina, sulla strada Sopraelevata dove una donna a bordo di uno scooter è caduta per cause ancora da accertare, ferendosi.

Il traffico in direzione levante si è subito bloccato ed ha ripreso a scorrere lentamente con l’arrivo dell’ambulanza della Croce Verde Genovese e della polizia locale.

Code vengono segnalate in direzione levante.