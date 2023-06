Borzonasca (Genova) – Molta paura e ferite guaribili in una trentina di giorni per una donna di 35 anni che sabato è stata inseguita e ferita da un asino che stava osservando.

La dinamica non è ancora stata confermata ma sembra che la donna sia stata colpita dall’animale che forse si è spaventato.

Un colpo che ha causato danni al torace che sono stati curati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove la donna è stata trasferita.

Per lei un brutto spavento mentre ora sarà un magistrato a decidere le sorti dell’animale che potrebbe essere dichiarato pericoloso.