Chiavari (Genova) – Un maxi incidente si è verificato questa mattina, intorno alle ore 9, lungo l’autostrada A12, nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, in direzione del capoluogo ligure.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un maxi-tamponamento che avrebbe coinvolto quattro veicoli, portando al ferimento di sei persone. Tutte queste sono state trasportate in codice giallo, quindi non in gravi condizioni, all’ospedale di Lavagna dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Inoltre, sono arrivate sul luogo dell’incidente anche alcune pattuglie della polizia locale, che hanno gestito il traffico ed effettuato alcuni rilievi per chiarire la dinamica dei fatti.

Nel frattempo, sono circa 6 i km di code che si sono andati a formare e che si vanno aggiungere al chilometro di coda presente in A7 tra Busalla e l’allacciamento con l’A12, sempre in direzione Genova.