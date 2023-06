La Spezia – E’ previsto per le 13 di domani, martedì 27 giugno, l’arrivo nel porto di La Spezia della nave umanitaria Geo Barents di Medici senza Frontiere.

A bordo 13 naufraghi salvati dalla barca che stava affondando nel Mediterraneo.

Hanno viaggiato per giorni, secondo le disposizioni del Governo italiano per raggiungere “il primo porto sicuro” previsto invece nei tratti internazionali che, secondo alcuni osservatori, l’Italia starebbe violando costringendo le navi umanitarie a raggiungere porti a migliaia di chilometri di distanza dai luoghi del naufragio.