Ceranesi (Genova) – È stato purtroppo ritrovato morto, ai Piani di Praglia, l’anziano disperso da ieri sera sui sentieri della zona.

A dare l’allarme, ieri sera intorno alle 22, era stata la moglie che non lo ha visto rientrare nella loro abitazione.

Le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile lo hanno cercato per tutta la notte fino a questa mattina, quando è arrivato il tragico ritrovamento. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.