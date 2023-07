Genova – Allarme bomba con passaggio interdetto ad auto e pedoni in zona Caricamento. Il ritrovamento di una borsa sospetta vicino all’edificio che ospita la sede dell’Autorità Portuale di Genova ha messo in allarme gli addetti alla sorveglianza che hanno chiamato le forze dell’ordine.

L’area è interdetta al passaggio e si attende l’intervento degli artificieri che potrebbero far brillare la borsa nel timore che possa nascondere un ordigno.

notizia in aggiornamento