Genova – E’ un lunedì mattina da incubo quello che stanno passando automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade che passano nella zona del capoluogo ligure.

La situazione più complicata è sicuramente quella che si sta vivendo in A12, dopo l’incendio che nel pomeriggio di ieri ha interessato un pullman e che ha portato alla chiusura per diverse ore del tratto autostradale compreso tra Genova Nervi e Recco, in entrambe le direzioni.

Adesso si procede con un’unica corsia per senso di marcia, ma la situazione è sempre complessa. Al momento, si registrano circa 8 chilometri di coda da Rapallo verso ponente e circa altri 5 da Genova Est verso levante.

La situazione non è delle migliori anche lungo la A7, dove da tempo sono presenti diversi cantieri. Sono 3 i chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, e si registrano rallentamenti e traffico intenso anche tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.