La Spezia – Dopo Gianni Morandi sarà Cristina D’Avena con i Gem Boy a salire sul palco di piazza Europa nell’ambito del cartellone di concerti estivi organizzati dal Comune della Spezia con il sostegno della Regione Liguria.

L’appuntamento è per questa sera, domenica 16 luglio 2023 alle ore 21.30.

Se anche voi, come noi, siete cresciuti guardando i Puffi, innamorati di Emi/Mei o Yu/Creamy, e sognavate di diventare rockstar come Jem, vi batteva il cuore quando Licia baciava per la prima volta Mirko, o nelle intricate storie d’amore di Georgie con Abel, Arthur e Lowell, ridevate Guardando le avventure di Pollon, facevate il tifo per Kelly, Sheila e Tati quando dovevano rubare qualcosa in “Occhi di Gatto”, volevate cavalcare come la Stella della Senna, o gridavate “anch’io un giorno diventerò bravo a pallavolo come Mila e Shiro”, allora non perdetevi questo concerto dove eseguiremo le più belle sigle dei cartoni animati che hanno segnato la nostra infanzia, e a cantarle sarà proprio l’unica e inimitabile Cristina D’Avena