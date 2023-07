Genova – Mattinata difficile per le autostrade liguri, in particolar modo per l’autostrada A7 che collega il capoluogo della nostra regione e Milano.

Code e traffico intenso si segnalano in direzione sud, tra il casello di Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12, a causa dei lavori. Sempre in quel punto si segnalano disagi anche per chi viaggia nella direzione opposta.

La situazione più complessa è però nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano, con 3 km di code causate dai cantieri che da diversi mesi interessano gran parte del percorso.