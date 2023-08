La Spezia – Asl 5 cerca operatori qualificati per corsi e attività fisica adatata (AFA) per anziani e per la promozione del benessere psicofisico dei cittadini.

È stato pubblicato il bando per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di enti per lo svolgimento di A.F.A. (Attività Fisica Adattata) a favore di utenti ASL5, da effettuare con operatori qualificati laureati in scienze motorie. La domanda inerente il 2024, compilabile sul modello scaricabile sul sito di ASL5, scade il 15 settembre 2023 e può essere presentata da Soggetti del Terzo Settore (Associazioni di volontariato e di promozione sociale, Cooperative etc.) e Società sportive in grado di svolgere Attività Fisica Adattata (A.F.A.) prevalentemente rivolta ad anziani, nei Distretti sociosanitari 17, 18 e 19.

Per “Attività Fisica Adattata” si intendono gli esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche, svolte in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente ed in luoghi e strutture non sanitarie, con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.

La finalità dell’A.F.A., normata dalla L.R. Liguria 48/2009, è pertanto, di promozione del benessere psico-fisico della popolazione, specialmente durante l’invecchiamento, attraverso la diffusione dell’educazione motoria, che oltre a favorire il controllo e rallentamento delle malattie croniche, incentiva la socializzazione. La maggior parte delle patologie croniche, infatti, sono influenzate negativamente dalla sedentarietà e dei programmi regolari e costanti ne permettono una maggiore stabilizzazione con in molti casi un decremento, concordato con il proprio medico, della terapia.

L’obiettivo della manifestazione d’interesse è l’individuazione di soggetti attuatori da formare con specifici esercizi al fine di diffondere in maniera più capillare possibile questa attività motoria.