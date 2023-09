Genova – E’ un’altra mattinata di disagi quella che stanno vivendo gli automobilisti e i trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della nostra Regione, in particolar modo nei tratti vicini al capoluogo.

La situazione più pesante è quella in A12: tra il casello di Genova Nervi e quello di Genova Est, in direzione ponente, si segnalano 2 chilometri di code a causa di un incidente, verificatosi intorno alle 8:30. Nella direzione opposta, poco dopo il bivio A7/A12, un veicolo in avaria ha causato diversi problemi alla circolazione. Infine, in entrambe le direzioni si registra traffico intenso in prossimità dell’uscita di Genova Est, a causa del traffico sulla viabilità cittadina.

La situazione non è molto diversa in A7, dove tra Genova Bolzaneto e Busalla si registra un chilometro di coda per il restringimento di carreggiata e in corrispondenza delle intersezioni con A10 e A12, in direzione Milano, un altro veicolo in avaria ha rallentato il traffico.