Genova – Proseguono i controlli dei carabinieri per la sicurezza stradale e due persone, due uomini di 55 e 25 anni si sono visti ritirare la patente perché trovati alla guida in stato di ubriachezza.

Il primo è stato fermato dai militari che hanno riscontrato un tasso alcolemico con valore doppio rispetto ai limiti consentiti, il secondo perché, in stato di

alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici e

tossicologici.

Le patenti di guida dei due automobilisti sono state ritirate.