Genova – Scatterà questa sera, alle 21, la chiusura parziale del sottopasso ferroviario di via Archimede, nel quartiere di San Fruttuoso, per i lavori per il prolungamento della Metropolitana tra Brignole e piazza Martinez.

Per 20 giorni resterà chiuso il passaggio auto di sinistra (due delle 4 corsie) mentre resteranno aperte le due corsie di destra, una per le auto e le moto e una per i mezzi pubblici e i mezzi di soccorso.