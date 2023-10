Genova – Alcuni ladri si sono introdotti all’interno di un appartamento in fase di ristrutturazione a Certosa, portando via quello che hanno trovato.

Il fatto si è verificato la scorsa notte in via Zella, in Valpolcevera, con i criminali che hanno sottratto una televisione, un frigorifero e alcuni oggetti da lavoro che venivano utilizzati proprio per i lavori all’interno dell’abitazione.

I proprietari di casa, la mattina seguente, hanno lanciato l’allarme. Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini e visioneranno le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.