Borgo Fornari (Genova) – Poliambulatorio chiuso, domani, giovedì 2 novembre, a causa della prevista Allerta Arancione. Lo comunica la Asl 3 a seguito dell’ordinanza emanata dal Sindaco di Ronco Scrivia.

Il Poliambulatorio di via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari sarà chiuso al pubblico per tutta la giornata.

L’utenza prenotata verrà contattata per le informazioni relative al nuovo appuntamento.

Per info: segreteria Distretto 10 tel. 010 849 9439