Genova – Mattinata difficile, anche a causa del maltempo, lungo le autostrade della nostra regione. La situazione più difficile si registra in A12, a causa di un veicolo in avaria che sta causando più di tre chilometri di coda in direzione est, nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante.

Sempre per lo stesso motivo, il traffico si riflette anche in direzione opposta, con 1 km di code verso Genova.

Code e traffico intenso anche in A7, poco prima del bivio con l’A12, dopo il casello di Bolzaneto e in A26 poco dopo Masone.