La Spezia – Un cittadino residente nel quartiere della Chiappa ha segnalato alle forze dell’ordine un via vai sospetto all’interno di un edificio abbandonato facendo consentendo di individuare un luogo di spaccio.

Un controllo nell’edificio infatti, ha permesso di fermare un uomo che è subito apparso molto nervoso e insofferente al controllo. Gli agenti hanno approfondire le verifiche scoprendo oltre 100 grammi di hashish suddivisi in 4 pezzi, avvolti in cellophane trasparente. Gli agenti hanno trovato anche un coltello e 2 bilancini di precisione, con evidenti residui di sostanza stupefacente.

Nel locale sono stati trovati anche 900 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, materiale tutto che è stato subito sottoposto a sequestro penale.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere