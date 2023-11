Savona – Spacciava droga nella zona della Galleria Aschero ma i suoi movimenti sospetti avevano allarmato diversi cittadini che hanno fatto una serie di segnalazioni alle forze dell’ordine e così i carabinieri hanno effettuato controlli sorprendendolo mentre effettuava un passaggio di un piccolo involucro ad una persona nota per la sua dipendenza da droga.

L’uomo, un 36enne, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Savona insieme alla persona a cui era stato ceduto l’involucro, all’interno del quale erano presenti alcune dosi di eroina.

Durante l’attività ispettiva e nella successiva perquisizione presso l’abitazione del soggetto fermato, sono stati trovati e recuperati altri 7 grammi di eroina già suddivisa in dosi, 190 euro in contanti in banconote di vario taglio, nonché bilancini e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Il 36enne veniva quindi arrestato e verrà giudicato con rito direttissimo, dovendo rispondere del reato di spaccio di stupefacenti.