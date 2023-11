Genova – Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri del capoluogo per aver aggredito la sua compagna e convivente, incinta di due mesi e già con un bambino di tre anni, e per aver provato a costringerla ad avere un rapporto sessuale, senza il consenso della donna.

Il 25enne ha aggredito la vittima con pugni e schiaffi, sbattendola anche per terra. La donna è riuscita a rifugiarsi in bagno e, dopo aver inizialmente accusato un malore, è riuscita ad avere la forza per chiamare i soccorsi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, che sono stati accolti dalla donna in lacrime, mentre l’uomo si era addormentato come se nulla fosse successo. L’aggressore, in evidente stato di ebrezza, è stato arrestato e condotto in carcere.

Per la 25enne si è reso necessario il trasporto all’ospedale, dove le sono state riscontrate delle ferite guaribili in 15 giorni. Fortunatamente, il feto non avrebbe riportato danni.