Liguria – Una mattinata infernale quella che stanno vivendo automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le Autostrade della nostra regione. Oltre ai pesanti disagi in A10 e A12, infatti, intorno alle 9 di questa mattina si è verificato un grave incidente anche lungo l’A26, sempre in direzione Genova.

Il sinistro stradale è avvenuto tra Masone il il bivio A10/A26. Secondo quanto ricostruito, un mezzo pesante avrebbe tamponato un’automobile, dando vita ad un tamponamento a catena. Sono tre, purtroppo, le persone rimaste ferite, che si troverebbero in gravi condizioni.

Pesantissimi disagi anche alla circolazione. Secondo quanto riportato dal sito di Autostrade, al momento sarebbero già 10 i km di coda.