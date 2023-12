Genova – Un principio di incendio si è segnalato nelle prime ore di questa mattina all’interno di un concessionario a San Benigno. Il fumo è stato avvertito da alcuni addetti alle pulizie, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Uno di loro, non a causa dell’intossicazione me più probabilmente per lo spavento, è stato colpito da un malore ed è stato soccorso dai sanitari del 118.

Sul posto, oltre alle ambulanze, anche forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, che hanno riportato la situazione alla normalità. Ancora da chiarire le cause.