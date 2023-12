Genova – L’ennesimo furto all’interno di un appartamento si è verificato nel capoluogo ligure. Questa volta è successo nel quartiere di Quinto, sul levante genovese.

I residenti di un appartamento in via Antica Romana di Quinto, nel tardo pomeriggio di ieri, avrebbero allertato le forze dell’ordine dopo aver fatto rientro a casa. Avrebbero raccontato di esser stati fuori di casa pochi minuti e, al loro rientro, di aver trovato la casa in gran disordine.

Facendo un primo resoconto, i proprietari non avrebbero rilevato oggetti mancanti. Forse i ladri potrebbero esser stati disturbati e sarebbero riusciti a fuggire.