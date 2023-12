Chiavari (Genova) – Tre giovani, due appena maggiorenni e un minorenne, sono stati denunciati dai Carabinieri con l’accusa di aver picchiato alcuni coetanei e aver minacciato uno di loro, estorcendogli del denaro

Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero aggredito altrettanti coetanei per le vie di Rapallo. Successivamente, avrebbero rintracciato una delle vittime sui social, costringendola a farsi consegnare circa 900 euro per lasciarlo in pace.

Nonostante il giovane si fosse fatto consegnare i soldi dalla nonna e li avesse consegnati, i tre avrebbe proseguito con le minacce, anche lungo le strade di Chiavari. Il fatto è stato notato da un passante, che ha allontanato i tre malintenzionati e ha convinto la vittima a sporgere denuncia.

I tre sono stati individuati e raggiunti dai Carabinieri.