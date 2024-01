Portofino (Genova) – Fino al prossimo 29 febbraio il costo delle tariffe orari dei parcheggi nel comune di Portofino sarà ridotto del 50%. E’ quello che ha deciso la giunta comunale, con l’obiettivo di favorire il turismo anche nel periodo invernale.

“Abbassiamo tutte le tariffe orarie del 50%, un’iniziativa che assumiamo con l’obiettivo di incentivare l’afflusso turistico anche nei mesi invernali e venire incontro alle esigenze dei nostri operatori commerciali – spiega il sindaco Matteo Viacava -. Le presenze durante le vacanze natalizie sono state importanti, con una nutrita partecipazione a tutti gli eventi organizzati per grandi e bambini; la nostra amministrazione, per quelli che sono i propri margini di manovra, sta lavorando con determinazione per destagionalizzare l’offerta turistica e con questo fine ci stiamo impegnando nell’erogare servizi che permettano a residenti e ospiti di godersi le bellezze del nostro territorio in ogni periodo dell’anno