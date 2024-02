Genova – In vi XX settembre apre il nuovo punto vendita Medi-Market, il gruppo di farmacie e parafarmacie belga, che inaugura il suo primo punto vendita in Liguria e proprio nel capoluogo ligure.

L’azienda è presente in tre Paesi (Italia, Belgio e Lussemburgo), e possiede 27 punti vendita nel nostro Paese ed ha scelto Genova per la sua prima apertura del 2024, con ambiziosi piani di espansione che prevedono l’inaugurazione di oltre 15 negozi entro la fine dell’anno.

Medi-Market annunciato la presenza nei punti vendita di una selezione di articoli di prima necessità con sconti medi del -20% fino al -50% con l’obiettivo di garantire un facile accesso alla cura e alla prevenzione, mettendo a disposizione della clientela prodotti di alta qualità a prezzi accessibili.

Il nuovo negozio offre ai genovesi una vasta gamma di prodotti, dall’igiene personale alla cura della persona, con particolare attenzione a mamme, neonati e bambini. In aggiunta ai parafarmaci, anche complementi alimentari di alta qualità.

Inoltre il punto vendita genovese e i nuovi in apertura assumeranno personale nel prossimo periodo.