Rapallo (Genova) – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri all’interno di un appartamento situato a Rapallo. Mentre stava lavorando, un idraulico di 72 anni avrebbe accusato un malore, perdendo i sensi e sbattendo violentemente la testa.

Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica.

Purtroppo, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dal medico legale, la causa della morte sarebbe da ricondurre al malore e non al colpo subito alla testa durante la caduta.