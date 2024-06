Recco (Genova) – Carlo Gandolfo sarà ancora per i prossimi cinque anni il sindaco di Recco. La “lista per Recco – Carlo Gandolfo sindaco” ha ottenuto 2443 dei voti espressi, totalizzando il 44,02% dei voti.

La rielezione di Gandolfo a primo cittadino dimostra la fiducia dei recchesi nella sua leadership e nella sua visione per la città.

Nel pomeriggio Gandolfo ha salutato i concittadini, accolto da applausi, cori da stadio parlando del risultato ottenuto come “il riconoscimento a cinque anni di buon lavoro”. “Esprimo la mia più profonda gratitudine per il sostegno ricevuto e riaffermo il mio impegno a lavorare senza sosta per migliorare la qualità della vita a Recco, promuovendo iniziative che favoriscano la crescita economica e la sostenibilità ambientale. Lavorerò da subito per ammorbidire il clima che durante la campagna elettorale è stato abbastanza competitivo. Un impegno che prendo con tutti quelli che mi hanno votato, ma soprattutto con coloro che non mi hanno votato. Continuerò a fare ogni giorno quello che ho fatto in questi cinque anni, con trasparenza e determinazione”.