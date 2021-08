Il polpo gigante del Pacifico, ospite dell’Acquario di Genova, ha catturato un sub incaricato delle pulizie e non lo lasciava andare via. Non voleva proprio saperne di “liberarlo” dalla sua stretta fortissima il grosso esemplare di polpo (Enteroctopus dofleini) che questa mattina ha intrappolato, bloccandogli una gamba, uno dei subacquei incaricati delle pulizie e della manutenzione delle vasce. Una scena che, vista da un inesperto, avrebbe suscitato momenti di comprensibile timore ma che, invece, ha fatto sorridere i veterinari e gli acquarologi che lavorano nella struttura genovese e che ben conoscono le abitudini pacifiche e “giocherellone” del super polpo.

Il grosso esemplare, una delle attrazioni dell’Acquario di Genova, è uscito dalla sua tana tra gli scogli presenti nella vasca mediterranea e si è diretto verso il subacqueo che stava ultimando le operazioni di pulizia e lo ha afferrato ad un piede per poi bloccargli l’intera gamba.

Un comportamento pacifico e certamente non aggressivo ma che va gestito nel modo corretto per non farsi prendere dal panico e non ferire il polpo che “vuole solo giocare”.

Il sub ha fatto un poco di resistenza con la gamba, quasi ad assecondare il gioco, e poi ha ripreso a muoversi convincendo l’animale a lasciare la preda.

Una prova della straordinaria intelligenza del polpo e della sua curiosità e desiderio di scoperta.

Dall’esterno, all’occhio inesperto, è sembrato prima un vero e proprio “attacco” e poi un umanissimo desiderio di non lasciare andare via il compagno di giochi.