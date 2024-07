Savona – I turisti in arrivo nelle località di vacanza della riviera preferiscono appartamenti in affitto e case vacanza. A certificarlo l’Osservatorio Fiaip secondo cui è cresciuta la quota del comparto extralberghiero nel Savonese.

Già nel 2023, dai dati dell’ultimo rapporto Fiaip, emerge che durante la stagione estiva i contratti di locazione breve ad uso turistico sono aumentati del 5%. Anche i canoni hanno registrato, rispetto al 2022, un aumento del 4%.CS Osservatorio provinciale Fiaip, appartamenti e case vacanze sono le tipologie preferite dai turisti.

“E’ un dato in linea con quasi tutta la Liguria – spiega Antonio Piccioli, presidente della Fiaip Liguria, la federazione italiana agenti immobiliari professionali – e che riflette le scelte anche a livello nazionale. Il turismo cambia abitudini ed occorre tenere presente queste rinnovate esigenze nella programmazione a medio termine”.

Dopo gli anni bui della pandemia, il turismo ha ripreso a crescere ma sul panorama dei flussi turistici sembra rafforzarsi ancora di più la scelta di appartamenti e case vacanze invece degli alberghi. Le abitazioni permettono di immergersi nelle tradizioni locali e godere di un soggiorno personalizzato.

“Per l’estate 2024 è un trend che, dal nostro osservatorio, è destinato ad essere confermato – afferma Fabio Becchi, presidente provinciale di Fiaip – In linea con quanto illustrato da Francesco La Commare, presidente del Centro Studi Fiaip stimiamo una crescita dell’8% rispetto all’estate 2023 del numero dei contratti di locazione breve con finalità turistica. Secondo le nostre previsioni è probabile che vi possa essere un aumento di turisti stranieri che sceglieranno la Riviera dove trascorrere le vacanze”.

Secondo Fiaip i valori dei canoni di locazione sono previsti in crescita per il terzo anno consecutivo (+7% rispetto all’estate 2023), incremento dettato dall’inflazione e dall’aumento del costo del denaro, oltre che da una maggiore domanda. In linea con la crescita delle locazioni turistiche si registra un aumento significativo della richiesta di immobili ad uso investimento confermando la fiducia degli italiani nel comparto immobiliare rappresentativo di un investimento sicuro a medio e lungo termine.

Un dato che conferma la qualità del lavoro di Fiaip a livello nazionale ma soprattutto regionale.

“Fiaip – prosegue Antonio Piccioli – si impegna a intervenire e a fare pressioni sulla politica locale perché siano aperte delle prospettive di miglioramento strutturale e concreto di quelle che sono le infrastrutture e la viabilità in genere perché altrimenti con questo incremento di richiesta di domanda generata dagli afflussi turistici si rischia il collasso nella stagione estiva”.