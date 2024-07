Il campo anticiclonico di matrice africana si stabilizza sul Mediterraneo centro-occidentale allontanando le correnti più fresche e perturbate sul Nord-Europa e regalando giornate ampiamente soleggiate e con temperature fino a 4-6°C sopra la media del periodo, specialmente in quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 16 Luglio 2024

Sino alle prime ore del mattino possibile formazione di qualche cumulo sul mare davanti al settore centro-occidentale a causa di locali convergenze di venti, in spostamento verso le coste tra Savonese e Genovesato ma senza fenomeni associati. Cieli sereni altrove.

Dal pomeriggio aumento delle nubi basse a ponente, sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti tra deboli e moderati, con raffiche localmente forti dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio sul centro-ponente interno. A regime di brezza altrove.

Mare poco mosso, localmente mosso in serata sull’Imperiese.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo sul centro-levante, stazionarie a ponente.

Sulla costa temperature minime tra +19/+23°C – Max: +25/+29°C

Nell’interno temperature minime tra +11/+19°C – Max: +22/+30°C