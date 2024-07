Genova – Fiamme nella notte in via Borzoli dove, a causa di un incendio di probabile origine dolosa, sono bruciate alcune auto.

L’allarme è scattato intorno alle 2,30 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha allertato i vigili del fuoco.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto il rogo aveva interessato il tetto di un capannone e ben cinque vetture che sono state distrutte o gravemente danneggiate dal rogo.

I pompieri hanno spento le fiamme ed avviato le operazioni di bonifica e che accertamento delle cause dell’incendio che potrebbe avere origine dolosa.

Molta paura ma fortunatamente nessun ferito per i residenti della zona, svegliati di soprassalto per il denso fumo nero che rendeva l’aria irrespirabile e per le sirene dei mezzi di soccorso.

