Savona – Momenti di comprensibile tensione, questo pomeriggio, al largo di Savona, per il catamarano che si è improvvisamente ribaltato con la caduta in mare del suo conducente. Le persone che hanno assistito all’incidente hanno contattato il numero di emergenza in mare 1530 e il 112 e subito sono partiti i soccorsi.

Una pilotna della Guardia Costiera ha raggiunto l’imbarcazione rovesciata ed ha iniziato le ricerche della persona che doveva trovarsi a bordo ma senza riuscirci.

Le ricerche si sono fatte via via più concitate nel timore che l’uomo fosse imprigionato all’interno dello scafo ma fortunatamente non era così e il velista è stato recuperato poco dopo in mare dove era caduto.