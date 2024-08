Sesta Godano (La Spezia) – Incidente mortale. ieri sera, sulla strada provinciale, a Sesta Godano dove due furgoni si sono scontrati frontalmente in circostanze ancora da chiarire.

Uno dei conducenti è morto sul colpo mentre l’altro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia e le sue condizioni sono molto gravi.

L’impatto, violentissimo, in serata, ieri lunedì 12 agosto e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco hanno estratto un uomo di 63 anni dalle lamiere e il personale medico ha tentato di rianimarlo a lungo, sino all’arrivo dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha avviato le procedure per il trasferimento urgente all’ospedale San Martino di Genova dove però l’uomo è arrivato ormai morto.

Il secondo conducente è stato invece ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. I due furgoni stavano effettuando consegne urgenti.