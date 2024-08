Genova – Nuova partita allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e nuovi disagi per i residenti, alle prese con provvedimenti di modifica della viabilità e restrizioni dei parcheggio già 12 ore prima della partita.

Oggi, sabato 24 agosto, alle ore 20,30 si gioca infatti l’incontro di calcio tra Sampdoria e Reggiana.

Il parcheggio per i tifosi ospiti sarà predisposto nell’area “Piastra Bisagno” – uscita casello Genova Est con l’obbligo, per i residenti che hanno parcheggiato sul posto di spostare l’auto pena la rimozione forzata e pesanti sanzioni.

Divieti di sosta scattano – come ad ogni partita – nelle vie limitrofe allo stadio e che verranno arbitrariamente chiuse al traffico per “motivi di sicurezza” imprigionando in casa i residenti.

Come sempre la zona dello stadio verrà presa d’assalto da centinaia di auto provenienti da ogni parte della città e da migliaia di scooter che verranno parcheggiati ovunque e senza rispetto delle più elementari regole del codice stradale e della civile convivenza e nell’apparente disinteresse delle forze dell’ordine preposte a far rispettare i divieti.