Levanto (La Spezia) – Sono gravi le condizioni della turista francese di 32 anni precipitata la notte scorsa dal balcone di una finestra di un appartamento al secondo piano.

La giovane ha riportato diverse fratture e lesioni al volto ed è stata soccorsa dal compagno e poi dal personale della Croce Rossa di Levanto.

La donna è stata stabilizzata e poi trasferita in elicottero all’ospedale San Martino di Genova

Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di morte.

In corso anche le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, però la caduta sarebbe avvenuta dopo essersi sporta molto dal balcone, forse per scattare una foto ricordo.