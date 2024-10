Varazze (Savona) – E’ stato riaperto sull’autostrada A10 Genova-Savona il tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo – ora risolto – di un mezzo pesante avvenuto nella galleria Varazze Ovest all’altezza del km 29+400.

Al momento, in corrispondenza dell’evento, il traffico transita su una corsia per consentire il completamento delle operazioni di bonifica della pavimentazione, e si registrano 10 km di coda verso Savona.

Ai soli veicoli leggeri diretti verso Savona, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 alla stazione di Celle Ligure.