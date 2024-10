Montoggio (Genova) – Un giovane esemplare di lupo è stato travolto ed ucciso da un’auto lungo una strada nella zona di Montoggio, nell’entroterra genovese.

Il povero lupo è stato sbalzato a lato della strada ed è probabilmente morto per le lesioni interne riportate nell’impatto.

Potrebbe trattarsi di un esemplare nato la stagione scorsa o di un giovane “in dispersione” ovvero che ha lasciato il branco di origine per cercare un compagno o una compagna e fondare un nuovo branco in un territorio “nuovo” e dove non sono presenti altri branchi.

E’ questo infatti il modo in cui i lupi colonizzano nuovi territori, espandendosi rispetto ai luoghi di origine.

(Foto di Ugo De Cresi)