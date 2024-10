Genova – Musei aperti per la Festa di Ognissanti 2024. Anche quest’anno i Musei cittadini si potranno visitare anche nella giornata di venerdì 1 novembre, per un lungo weekend all’insegna della cultura. L’occasione per approfittare delle aperture straordinarie per scoprire i tesori della nostra città.

Qui trovate l’elenco aggiornato con gli orari e le aperture previste:

Musei di Strada Nuova

dalle 9 alle 18:30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Museo di Palazzo Reale e Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

dalle 9:30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18:30)

Castello D’Albertis museo delle culture del Mondo

1, 2 e 3 novembre, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Museo di Storia Naturale G. Doria

dalle 10 alle 18.30 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

GAM dalle 11 alle 17 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Wolfsoniana dalle 11 alle 17 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Museo di Villa Croce dalle 11 alle 17 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Casa di Colombo dalle 10 alle 17:30

Galata Museo del Mare dalle 10 alle 19, ultimo ingresso ore 18

MEI – Museo dell’Emigrazione Italiana dalle 10 alle 18

Museo di Villa del Principe dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17)

Complesso monumentale della Lanterna dalle 10 alle 18, ultimo ingresso 17:30

ViadelCampo29rosso dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

Museo Diocesano dalle 14 alle 18

Villa Durazzo Pallavicini 1, 2 e 3 novembre, dalle 9:30 alle 17 (ultimo ingresso alle ore 15)

Museo del Risorgimento dalle 9 alle 18:30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

MUCE – Museo Certosa di Genova dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17

Museo di Sant’ Agostino dalle 10 alle 18:30

Museo Giannettino Luxoro dalle 11 alle 17 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)