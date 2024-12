Genova – Ubriaco alla guida di una vettura, forza un posto di blocco e viene inseguito e fermato dalla polizia locale. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato, in corso Aurelio Saffi dove l’auto condotta da un genovese di 42 anni, completamente ubriaco, non si è fermata all’alt degli agenti e, rischiando di investirne uno, è fuggita ad alta velocità e con i fari spenti, nel disperato tentativo di non essere identificata.

L’auto è stata inseguita da due pattuglie e si è avventurata in modo pericoloso e sconsiderato tra i vicoli del centro storico ma è stata fermata e bloccata in piazza degli Embriaci, in mezzo a un centinaio di persone.

La reazione delle persone presenti, però, è stata di evidente ostilità verso gli agenti della polizia locale, e si è manifestata con insulti e lancio di oggetti.

Mentre la polizia locale si allontanava insieme al fuggitivo, fermato, qualcuno ha lanciato una bottiglia di vetro sul parabrezza dell’auto di servizio, che fortunatamente non è andato in frantumi.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcool, per la quale è risultato essere recidivo.

Inoltre, gli sono state contestate numerose violazioni, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo adoperato per commettere il reato.