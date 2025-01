Ospedaletti (Imperia) – Potrebbe essere della turista tedesca Yulia Rong, scomparsa giorni fa da Bordighera, il cadavere recuperato in mare, nella serata di ieri, al largo della “Piccola” di Ospedaletti. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato il corpo incastrato tra gli scogli della spiaggia ed hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con la squadra dei subacquei e i carabinieri ed il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio.

Occorrerà ora il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari o il test del DNA ma ci sono pochi dubbi sulla possibilità che si tratti di Yulia Rong, la turista tedesca scomparsa in circostanze ancora da chiarire da Bordighera dove si trovava in compagnia del marito per una vacanza nel nostro Paese.

La scomparsa era stata denunciata l’11 gennaio dallo stesso marito che, alle forze dell’ordine aveva dichiarato di aver atteso la moglie per la cena ma lei non si era presentata facendo subito scattare l’emergenza.

Le ricerche sono proseguite per giorni ma della donna non è stata trovata traccia. Solo quando sono stati usati i cani molecolari, la traccia degli animali è arrivata alla spiaggia della “Conchetta”, a ridosso dell’ex campo sportivo.

Il timore che la donna si fosse lanciata in mare ha convinto le forze dell’ordine ad esplorare il litorale con squadre di ricerca e con l’elicottero della Guardia Costiera ma ancora non erano state trovate tracce.

Ieri sera la macabra scoperta che molto probabilmente metterà la parola fine alla vicenda nel peggiore dei modi.

