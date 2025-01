Genova – Verranno celebrati questa mattina, alle 8,30, presso la chiesa di Nostra Signora delle Grazie, in corso Firenze, i funerali di Piero Claretta, 86 anni, titolare del celebre Panificio Grissineria Claretta di via della Posta Vecchia, nel centro storico genovese.

Genova saluta e rende omaggio ad uno dei maestri della focaccia genovese che, insieme al panificio Priano e Marinetta (entrambe a Voltri) svettava nella classifica della “focaccia più buona di Genova”.

Piero Claretta si è spento all’improvviso e sino agli ultimi giorni ha lavorato senza sosta e con tanta passione ed entusiasmo nel piccolo locale storico che era meta di ogni vero appassionato della focaccia.

La tradizione e i segreti del Panificio Claretta non andranno perduti perché nel locale proseguiranno l’attività di famiglia i figli Chiara, Davide e Michele