Pieve Ligure, picchia la moglie in casa e poi per strada sotto gli occhi dei passanti: arrestato

Pieve Ligure (Genova) – Un altro grave episodio di violenza e maltrattamenti in famiglia si è verificato nelle scorse ore in Liguria. Questa volta è avvenuto nel comune di Pieve Ligure, nel genovesato, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazioni di alcuni passanti che hanno assistito ad una parte della scena per strada.

Secondo quanto raccolto, un uomo di 40 anni avrebbe iniziato ad aggredire fisicamente la moglie all’interno della loro abitazione. La donna avrebbe tentato di fuggire alla furia del marito riversandosi in strada, ma la violenza sarebbe proseguita anche sulla pubblica via e sotto gli occhi di alcuni passanti che, comprensibilmente allarmati, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

I militari dell’arma sono così intervenuti prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente e a seguito dei primi accertamenti hanno rilevato che i maltrattamenti andavano ormai avanti da almeno tre mesi. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato e trasportato in carcere a Marassi.

