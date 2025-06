Sestri Levante, violenza in stazione: aggrediti capotreno e passeggero

Sestri Levante (Genova) – Ancora violenza ai danni dei dipendenti e dei passeggeri dei mezzi pubblici. L’episodio più recente è accaduto negli scorsi giorni presso la stazione ferroviaria di Sestri Levante, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una richiesta d’aiuto che segnalava la presenza di una donna, in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, che aggrediva fisicamente un uomo e un capotreno all’interno della stessa stazione.

Non sono chiari i motivi della violenta aggressione, che è terminata solo grazie all’arrivo sul posto dei militari dell’arma. Per la verità, anche gli stessi carabinieri sono stati aggrediti dalla donna, che avrebbe sbracciato e opposto resistenza al fermo.

Solo una volta che la situazione è ritornata sotto controllo, la 30enne è stata fermata e denunciata.

