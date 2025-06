Arenzano, è morta all’ospedale San Martino la donna investita ieri

Arenzano (Genova) – É morta all’ospedale San Martino di Genova la donna di 82 anni che nella prima mattinata di ieri, martedì 17 giugno, è stata investita da un furgoncino in lungomare Olanda, nel comune di Arenzano.

Le condizioni della pensionata erano apparse molto gravi fin da subito. I sanitari del 118, dopo le prime cure sul posto, l’avevano trasportata in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova, dove purtroppo la donna è morta poco dopo.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche i Carabinieri, i quali hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di questo drammatico incidente: oltre alle testimonianze dei presenti, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potranno fornire maggiori informazioni su quello che è successo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]