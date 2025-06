Bogliasco, rissa tra giovani sul lungomare: due feriti all’ospedale

Bogliasco (Genova) – Un episodio di violenza si è verificato nella prima serata di ieri a due passi dalla passeggiata a mare di Bogliasco, dove tre giovani avrebbero iniziato a litigare tra loro, con due di questi che sono rimasti feriti.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che tra i tre – di età compresa tra i 23 e i 24 anni e originari della provincia di Alessandria – sarebbe nato un diverbio. Dalle parole si è passati velocemente alle mani e due di loro sono rimasti feriti, tanto da rendere necessario l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 e il successivo trasporto all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, le quali hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto successo e la dinamica della rissa. Non si esclude, tra le altre cose, che l’iniziale diverbio possa esser stato accentuato anche dall’alcol.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]