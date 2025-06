Santa Margherita Ligure, maxi rissa tra giovani: tredici denunciati, tre all’ospedale

Santa Margherita Ligure (Genova) – Sono stati denunciati dai Carabinieri tredici giovani che sono considerati i partecipanti ad una maxi rissa che si è verificata negli scorsi giorni nel comune di Santa Margherita Ligure.

L’episodio ha visto coinvolti diversi giovani che si sono affrontati tra loro con violenza, tanto da rendere necessario l’intervento sul posto dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, i quali hanno prestato le cure necessarie a tre di loro, che hanno avuto la peggio nella colluttazione e che sono stati trasportati all’ospedale, dove sono stati riscontrati alcuni giorni di prognosi.

I militari dell’arma giunti sul posto hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni dei presenti, fino all’individuazione delle tredici persone denunciate. Al momento non è chiaro il motivo della violenta rissa.

