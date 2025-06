Genova, inchiesta corruzione, si dimette il presidente della Misericordia

Genova – Proseguono le indagini su presunti favori concessi dall’ex assessore alla Sicurezza Sergio Gambino alla pubblica assistenza Misericordia per l’assistenza ai minori non accompagnati e si registra la decisione del presidente della Misericordia, Francesco Fracchiolla, di dimettersi dall’incarico.

La notizia è stata diffusa ieri sera nel corso dell’assemblea annuale ordinaria della Federazione delle Misericordie della Liguria ODV.

L’assemblea ha esaminato le dimissioni da vice presidente e da consigliere regionale presentate da Fracchiolla e le ha accettate diffondendo subito dopo questa nota:

“La Federazione Misericordie della Liguria ODV comunica che in data 21 giugno 2025, in occasione della assemblea ordinaria annuale già indetta da tempo, il sig. Francesco Fracchiolla ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica sia di Vice-Presidente che di Consigliere Regionale.

Le predette dimissioni sono state accettate dall’assemblea di Federazione Misericordia Liguria la quale, all’unanimità, ha provveduto immediatamente a nominare quale nuovo consigliere regionale nonché nuovo Vice-Presidente di Federazione il confratello Sig. Matteo Amato, Governatore della Misericordia di Sanremo ODV.

Le dimissioni di Fracchiolla, giunte in seguito alla recente e nota vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, vogliono essere un gesto di rispetto istituzionale a tutela delle Misericordie Liguri.

In un momento così delicato per il movimento delle Misericordie genovesi, la Federazione Misericordie della Liguria, con estremo disagio ed un profondo dolore nel cuore per quanto sta accadendo, si rimette totalmente alla competenza ed alla indiscussa professionalità della Magistratura Inquirente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova la quale saprà fare piena chiarezza su tutti gli accadimenti che stanno scuotendo la città.

La Federazione Misericordie Liguria dedica un pensiero particolare a tutti i volontari e dipendenti appartenenti a Misericordia Genova Centro ODV che in questi anni si sono dedicati in maniera incessante e instancabile per lo svolgimento dei servizi quotidiani cercando di rispettare sempre e comunque i principi ed i valori che ispirano la Confederazione Nazionale delle Misericordie.

A loro ed al loro sacrificio va il pensiero e sostegno della Federazione Liguria ed a loro come a tutti i volontari e dipendenti delle Misericordie della Liguria vanno le più sentite scuse da parte del Presidente Regionale della Liguria”.