Valbrevenna, apre la piscina di Baio – Molino vecchio

Valbrevenna (Genova) – Con la bella stagione e l’avvio delle vacanze estive riapre la piscina di Baio – Molino Vecchio gestita dal gruppo sportivo centro Valbrevenna.

L’area sportiva comprendente anche solarium, bar, campo da calcio a 7 in erba naturale, 2 campi da beach volley e rappresenta un’oasi per chi desidera sfuggire alla canicola e non ama le spiagge affollate.

La piscina è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 19 mentre la zona Solarium è accessibile dalle 9.45 alle 19.15.

Accanto alla struttura si trova ampia disponibilità di parcheggio e le tariffe praticate sono molto interessanti con ingresso per l’intera giornata a 7 euro nei giorni feriali che diventano 9 nel fine settimana. L’ingresso per mezza giornata costa 5 euro, 7 nel fine settimana.

E’ presente anche un bar con possibilità di acquistare panini, bevande e gelati.